No Dia Mundial da Moda, confira tendências de jeans para 2026, a peça mais democrática

Felipe Sena
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:03
Volta e meia, o jeans aparece com cara nova, ousado, às vezes discreto, mas se tornou uma peça coringa e sempre está lá para composição de look casual para o trabalho, com lantejoula para festas, etc. Seja como for, o jeans é universal e único.
Tendências de jeans
Nos últimos anos, a tendência retrô, não no sentido literal, mas nas memórias afetivas e nostálgicas, vieram com força. Seja na lavagem desbotada ou até mesmo no corte, como explica a Lola Botti, CoolHunter [especialista em tendências] da Vicunha Têxtil.
Lola junto com a equipe da empresa tem o papel de antecipar tendências do denim, para eventuais vendas para estilistas, donos de marcas, e outras pessoas da área da moda, criando coleções relançando tendências.
A especialista adiantou algumas que ainda podem vir neste ano no jeans, mas outras que miram o mercado de moda de 2026. Segundo Lola alguns recortes, lavagens e etc, que existem há muito tempo, apenas ganham “alguns detalhes, lavagens vintages, que estamos vendo nas passarelas em algumas temporadas, os efeitos de desgaste natural, os puídos, os efeitos marmorizados, desbotados, remendados”.
A partir disso, Lola explica que conseguimos olhar para várias décadas. “Década de 90, década de 2000, década de 70. Temos a memória vintage e tecnicamente falando, temos visto muito brilho, muita festa”, explica.
Lola ainda cita uma das tendências mais vistas, principalmente após a turnê "Cowboy Carter", com Beyoncé. “Viemos anunciando desde 2022”. Inclusive, a cantora pop fez uma collab com a Levi 's, uma das marcas pioneiras no jeans no mundo.
“Então é vintage, mas tem lavagem diferente, tem brilho, tem pedraria, é reconfigurar esses códigos, de uma maneira contemporânea, é um mix de tendências dessa coleção”.
Muito disso, por causa do olhar jovem para as peças. “O jovem de hoje em dia está pronto para fazer o vintage misturado, isso é uma grande tendência”.
Sobre pesquisas de lavagens para oferecer denim ao mercado de moda, Lola antecipa, justamente, essa mistura da “nostalgia com inovação”. Poderão ser vistos s Black Jeans, mais voltado para a Europa, de que de acordo com a especialista, não engrena tanto no mercado latino, mas que pode vir com força, através de acabamentos tecnológicos, como a resina. Além disso, o jeans “over tye, manchados, tem toda uma cara artesanal e mais colorida também”, pontua. E já que o jeans “é a peça mais democrática” por vestir todos os corpos, como diz Lola, ele sempre será fonte e artigo de inspiração.