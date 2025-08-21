CONFIRA

No Dia Mundial da Moda, confira tendências de jeans para 2026, a peça mais democrática

Desbotados, manchados, versáteis e únicos, o jeans retoma décadas passadas e vem repaginado

Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:03

Tendências cawboy vintage deve continuar Crédito: Divulgação

Volta e meia, o jeans aparece com cara nova, ousado, às vezes discreto, mas se tornou uma peça coringa e sempre está lá para composição de look casual para o trabalho, com lantejoula para festas, etc. Seja como for, o jeans é universal e único.

Nos últimos anos, a tendência retrô, não no sentido literal, mas nas memórias afetivas e nostálgicas, vieram com força. Seja na lavagem desbotada ou até mesmo no corte, como explica a Lola Botti, CoolHunter [especialista em tendências] da Vicunha Têxtil.

Lola junto com a equipe da empresa tem o papel de antecipar tendências do denim, para eventuais vendas para estilistas, donos de marcas, e outras pessoas da área da moda, criando coleções relançando tendências.

A especialista adiantou algumas que ainda podem vir neste ano no jeans, mas outras que miram o mercado de moda de 2026. Segundo Lola alguns recortes, lavagens e etc, que existem há muito tempo, apenas ganham “alguns detalhes, lavagens vintages, que estamos vendo nas passarelas em algumas temporadas, os efeitos de desgaste natural, os puídos, os efeitos marmorizados, desbotados, remendados”.

A partir disso, Lola explica que conseguimos olhar para várias décadas. “Década de 90, década de 2000, década de 70. Temos a memória vintage e tecnicamente falando, temos visto muito brilho, muita festa”, explica.

Lola ainda cita uma das tendências mais vistas, principalmente após a turnê "Cowboy Carter", com Beyoncé. “Viemos anunciando desde 2022”. Inclusive, a cantora pop fez uma collab com a Levi 's, uma das marcas pioneiras no jeans no mundo.

Parceria de Beyoncé com a Levi' s Crédito: Divulgação

Parceria de Beyoncé com a Levi' s Crédito: Reprodução | Instagram

“Então é vintage, mas tem lavagem diferente, tem brilho, tem pedraria, é reconfigurar esses códigos, de uma maneira contemporânea, é um mix de tendências dessa coleção”.

Muito disso, por causa do olhar jovem para as peças. “O jovem de hoje em dia está pronto para fazer o vintage misturado, isso é uma grande tendência”.