Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça a Capital Nacional da Moda Tricô, que encanta não só pela moda

Visitantes exploram ruas charmosas, malhas irresistíveis e paisagens que encantam

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:21

Descubra um lugar que mistura experiências únicas, compras e cenários de filme
Descubra um lugar que mistura experiências únicas, compras e cenários de filme Crédito: Reprodução/Youtube

Existe um destino brasileiro que combina ruas tranquilas, praças encantadoras e centenas de lojas de malhas. Visitantes dizem que o passeio é tão prazeroso quanto as compras que acabam fazendo.

Entre tradição, natureza exuberante e preços que surpreendem, esse lugar conquistou turistas de todas as regiões em busca de experiências únicas e memoráveis.

Do artesanato feito à mão à gastronomia local, cada cantinho revela algo diferente. Com paisagens que parecem pinturas e eventos que animam a cidade, é impossível não se encantar e querer voltar.

Para saber onde fica esse destino, leia a matéria completa no site do nosso parceiro Diário do Litoral.

Mais recentes

Imagem - 'Tremembé': série da Prime Video revive crimes e triângulo amoroso de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga

'Tremembé': série da Prime Video revive crimes e triângulo amoroso de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga
Imagem - Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas

Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas
Imagem - Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

MAIS LIDAS

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
01

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Maré de azar afetará 3 signos na reta final de agosto; veja como se proteger
02

Maré de azar afetará 3 signos na reta final de agosto; veja como se proteger

Imagem - Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar
03

Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar

Imagem - Noviça da Boa Morte passa mal após tentativa de retirá-la da igreja por medida protetiva
04

Noviça da Boa Morte passa mal após tentativa de retirá-la da igreja por medida protetiva