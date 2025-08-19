TURISMO

Conheça a Capital Nacional da Moda Tricô, que encanta não só pela moda

Visitantes exploram ruas charmosas, malhas irresistíveis e paisagens que encantam

Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:21

Descubra um lugar que mistura experiências únicas, compras e cenários de filme Crédito: Reprodução/Youtube

Existe um destino brasileiro que combina ruas tranquilas, praças encantadoras e centenas de lojas de malhas. Visitantes dizem que o passeio é tão prazeroso quanto as compras que acabam fazendo.

Entre tradição, natureza exuberante e preços que surpreendem, esse lugar conquistou turistas de todas as regiões em busca de experiências únicas e memoráveis.