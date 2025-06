DOR

Pai de brasileira morta em vulcão da Indonésia desabafa: 'Arrancada de mim'

Juliana Marins foi encontrada morta nesta terça (24)

Manoel Marins, pai da brasileira Juliana Marins, usou as redes sociais para prestar uma última homenagem à filha, encontrada morta na Indonésia após quatro dias desaparecida. No Instagram, ele publicou um trecho da música “Pedaço de Mim”, de Chico Buarque, expressando a dor do luto.>