'Corpo de Bombeiros do RJ teria salvado Juliana', desabafa jornalista sobre morte de brasileira em vulcão

Brasileira que caiu durante trilha na Indonésia foi encontrada morta nesta terça-feira (24) pelas equipes de resgate locais

Elis Freire

Publicado em 24 de junho de 2025 às 15:54

Isabele Benito desabafa sobre morte de brasileira na Indonésia Crédito: Reprodução

A apresentadora do jornal SBT Rio Isabele Benito usou o espaço ao vivo para desabafar sobre a brasileira Juliana Marins que foi encontrada morta em Parque Nacional na Indonésia por equipes locais nesta terça-feira (24) após cair de uma trilha em um vulcão. A comunicadora criticou a tentativa de resgate comandada pelas autoridades indonésias e defendeu que houve “tamanho descaso” com a jovem.>

A jornalista argumentou ainda que se fosse no Brasil, o resgate teria tido um desfecho diferente. "O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro teria resgatado essa mulher, ou pelo menos, tentado com corda já nos primeiros dias", garantiu Isabelle durante o programa. >

Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada sem vida no quarto dia após cair da trilha de um vulcão na Indonésia. A informação foi confirmada pela família da jovem pelas redes sociais nesta terça (24). Ela chegou a ser registrada com vida por imagens feitas com drones, ainda no primeiro dia.>

Juliana caiu em um penhasco no último sábado (21) — sexta no Brasil — durante uma trilha rumo ao cume do Monte Rinjani. Desde então, equipes de resgate atuavam na região, que relataram dificuldades por conta das condições meteorológicas adversas, como neblina e terreno instável, que teriam impedido o uso de helicópteros.>

A brasileira foi a sétima pessoa a morrer durante trilhas na região do monte Rinjani, que está localizado no Parque Nacional da Indonésia, desde 2021. Nos últimos cinco anos, trilheiros portugueses, malaios e indonésios se envolveram em acidentes fatais na área.

