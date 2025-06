PERDIDA APÓS TRILHA

'Espero voltar com minha filha viva', diz pai de turista a caminho da Indonésia

Manoel Marins Filho agradeceu o apoio que tem recebido

O pai da turista brasileira de 26 anos que caiu de uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, está a caminho do país, para acompanhar a tentativa de resgate da vítima. Juliana Marins foi localizada visualmente por um drone. Ela está presa a um penhasco rochoso a aproximadamente 500 metros de profundidade, "visualmente imóvel" .>

Segundo nota oficial do Parque Nacional do Monte Rinjani nesta segunda-feira (23), esse foi o primeiro avanço real no resgate após três dias sem notícias precisas sobre seu estado.>