DIFÍCIL ACESSO

Parque divulga vídeo que mostra operação de resgate de brasileira na Indonésia; assista

Juliana Marins, de 26 anos, caiu de uma trilha no Monte Rinjan na sexta-feira (21)

Maysa Polcri

Publicado em 23 de junho de 2025 às 20:25

Brasileira caiu de trilha perigosa na sexta-feira (20) Crédito: Divulgação

A direção do Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, divulgou na tarde desta segunda-feira (23) imagens e vídeos da operação de resgate da brasileira Juliana Marins, de 26 anos. A jovem escorregou em um penhasco enquanto percorria uma trilha na sexta-feira (20) e espera por resgate, sozinha, a cerca de 600 metros do ponto onde caiu. >

O local é de difícil acesso e o clima com neblina densa, chuva e frio impede a ação durante a noite. Inicialmente, as cordas não foram suficientes para alcançar a profundidade onde a brasileira foi vista. Helicópteros ainda não foram utilizados pelo receio de que a aeronave prejudique as condições do terreno. A previsão da Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia (Basarnas) é que uma aeronave seja acionada na manhã de terça-feira (24). >

O parque divulgou que Juliana Marins foi vista por um drone, em uma posição presa num penhasco de rocha a uma profundidade de 500 metros e aparentemente imóvel. Dois alpinistas tentaram alcançá-la através de cordas, mas não obtiveram sucesso. As imagens divulgadas mostram que diversas pessoas buscam alternativas para tentar resgatar a brasileira com cordas presas ao penhasco. >

Nesta segunda-feira (23), o pai da turista brasileira contou que está a caminho do país para acompanhar a tentativa de resgate da vítima. Em um vídeo publicado redes sociais, ele também se disse agradecido pela mobilização e apoio do governo brasileiro, de amigos e pessoas que não conhecia. "Todos estão se mobilizando e fazendo o que é possível, nos apontando caminhos para que possamos trazer Juliana sã e salva, que é o que nós esperamos", disse. >

Manoel Marins Filho, pai da jovem, disse ainda que ainda não conseguiu chegar ao país por conta do fechamento do espaço aéreo no Catar após ataques do Irã a uma base militar dos EUA em Doha. "Estamos aqui no aeroporto de Lisboa e infelizmente soubemos que o espaço aéreo do Catar e Doha foi fechado. Nosso voo obrigatoriamente passa por Doha. Não sei se será possível viajar ainda hoje pra lá", contou. >

Juliana Marins fazia um mochilão pela Ásia desde fevereiro deste ano, tendo passado por Filipinas, Vietnã e Tailândia antes de chegar à Indonésia. A trilha no Rinjani, famosa em razão da visão ampla do vulcão, é considerada perigosa. O passeio foi realizado com o apoio de uma empresa de turismo da Indonésia. A queda ocorreu na madrugada de sábado (21) pelo horário local, ainda noite de sexta-feira (20) no Brasil.>

