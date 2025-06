AINDA ESPERANDO SOCORRO

Família nega que resgate tenha chegado até brasileira que caiu em trilha na Indonésia: 'Mentiras'

Segundo irmã, vídeo divulgado é falso e equipe de resgate não conseguiu chegar até o local da queda no vulcão Rinjani

Carol Neves

Publicado em 22 de junho de 2025 às 08:31

Juliana Marins Crédito: Reprodução

A família de Juliana Marins, brasileira de 26 anos que caiu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, afirmou neste domingo (22) que a jovem ainda não recebeu qualquer tipo de ajuda no local do acidente, ao contrário do que foi informado anteriormente pelas autoridades indonésias e pela Embaixada do Brasil em Jacarta. Já são 36 horas aguardando resgate e Juliana atualmente está desaparecida, já que não é vista desde o sábado. >

De acordo com Mariana Marins, irmã de Juliana, a equipe de resgate não conseguiu chegar até ela devido à baixa visibilidade e à falta de cordas com comprimento suficiente para alcançar o ponto onde a jovem está. “Recebemos, com muita preocupação e apreensão, que não é verdadeira a informação de que a equipe de resgate levou comida, água e agasalho para a Juliana. A informação que temos é que até agora não conseguiram chegar até ela, pois as cordas não tinham tamanho suficiente, além da baixa visibilidade”, afirmou Mariana, que permanece no Brasil, em entrevista ao portal G1.>

A irmã também questionou a veracidade de vídeos divulgados como sendo do momento do resgate. “Todos os vídeos que foram feitos são mentiras, inclusive o do resgate chegando nela. O vídeo foi forjado para parecer isso, junto com essa mensagem associada a ele”, declarou. Segundo ela, as únicas imagens verdadeiras são as de um drone que mostram Juliana se mexendo no local do acidente. >

Essas imagens de drone, feitas por volta das 17h30 (horário local) de sábado (21), registram a última vez que Juliana foi vista, diz a irmã. Desde então, ela não foi mais localizada, e os familiares agora esperam que um helicóptero seja enviado para tentar o resgate. O local onde a brasileira caiu é de difícil acesso e perigoso, por estar próximo a uma encosta. >

Acidente>

A queda aconteceu durante a madrugada de sábado, pelo horário local, o que ainda correspondia à noite de sexta-feira (20) no Brasil. Juliana teria escorregado e despencado cerca de 300 metros abaixo da trilha principal. Sozinha no momento do acidente, ela foi identificada horas depois por turistas que passaram pelo local e usaram um drone para filmar e compartilhar as imagens nas redes sociais, possibilitando que a notícia chegasse até sua família em Niterói (RJ).>

Inicialmente, a Embaixada brasileira em Jacarta informou que uma operação de resgate de 16 horas havia sido bem-sucedida e que Juliana havia recebido suprimentos básicos. Essa versão, no entanto, foi desmentida pelos parentes da jovem.>