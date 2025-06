VULCÃO

Publicitária brasileira cai em trilha na Indonésia, e resgate chega após 16 horas

Embaixada do Brasil em Jacarta pede às autoridades locais que o resgate continue mesmo durante a noite

No horário local, já passava das 21h quando o resgate chegou e a região estava encoberta por neblina e com pouca visibilidade. A operação deve ser retomada na manhã de domingo (22), noite de sábado no Brasil.>