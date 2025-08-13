Acesse sua conta
Zambelli passa mal e recebe atendimento médico durante audiência na Itália

Julgamento tratou do pedido de extradição da deputada ao Brasil

  • Larissa Almeida

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:54

Carla Zambelli
Carla Zambelli Crédito: Lula Marques/ Arquivo EBC

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou mal ao chegar para a audiência no Tribunal de Apelações de Roma, na Itália, nesta quarta-feira (13). O julgamento tratou do pedido de extradição da parlamentar ao Brasil. Ela recebeu atendimento médico no local, segundo informações do g1, participou da audiência e teve a prisão mantida pelas autoridades italianas.

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por solicitar a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de emitir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. A decisão também prevê a perda do mandato na Câmara dos Deputados.

Após a condenação, a parlamentar deixou o Brasil e passou a ser considerada foragida. Ela foi presa na Itália em 29 de julho e está detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão

A defesa sustenta que Zambelli enfrenta problemas de saúde e pede sua libertação. Além disso, argumenta que o governo brasileiro não apresentou um pedido de prisão preventiva e, por isso, ela deveria ser solta.

Os advogados afirmam esperar a liberdade “a qualquer momento”. No entanto, a Corte Suprema da Itália já decidiu que uma ordem de prisão incluída na lista vermelha da Interpol – a de Zambelli – equivale a um pedido internacional de prisão.

O Tratado de Extradição entre Itália e Brasil, no artigo 13.2, estabelece expressamente essa equivalência, incluindo a aplicação de medidas cautelares.

