MORTE

Corpo de Juliana Marins será içado de montanha nesta quarta, diz governo da Indonésia

Três equipes de resgate participarão da ação

O corpo da publicitária carioca Juliana Marins, de 26 anos, será içado do Monte Rinjani às 6h desta quarta-feira (25) pelo horário local (19h no horário de Brasília), segundo informações do governo da Indonésia divulgadas pelo portal g1. A jovem foi encontrada morta nesta terça-feira (24) após cair de uma trilha em um vulcão no país. >