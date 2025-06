LUTO

FOTOS: Veja as últimas viagens de Juliana Marins antes da tragédia na Indonésia

Carioca, ela era apaixonada por viajar e sempre festejava quando conhecia um novo país

No Instagram, ela compartilhou sua passagem por países como Tailândia, Vietnã, Filipinas, Egito, Alemanha e Holanda, além de destinos como Salvador, Jalapão e Curaçao. As imagens reunidas nesta galeria mostram parte dessa trajetória e ajudam a contar, em fotos, a história da jovem.>

Juliana Marin caiu de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no último sábado (21), e foi encontrada morta nesta terça-feira (24). A confirmação foi feita pela família da jovem, que criou uma página nas redes sociais para centralizar informações sobre as buscas. Juliana estava desaparecida desde o último sábado (21), quando sofreu o acidente durante uma caminhada na cratera do vulcão.>