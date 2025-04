REPRESSÃO

Ney Matogrosso conta como foi silenciado na ditadura: 'Proibiram a gente de cantar e dançar'

Aos 83 anos, cantor relembra censura, timidez e trajetória artística no programa de Pedro Bial

Na última quinta-feira (24), Ney Matogrosso , aos 83 anos, participou do programa Conversa com Bial, onde compartilhou memórias marcantes de sua trajetória artística, especialmente durante os anos de repressão da Ditadura Militar. Ícone da performance e da liberdade de expressão, o artista revelou episódios que evidenciam o quanto precisou resistir para manter sua arte viva. >

Na conversa com Pedro Bial, Ney também recordou como o controle sobre os artistas era severo. Segundo ele, era comum ouvirem que não deviam andar nas ruas sem máscara: “Diziam que artista não podia andar na rua. Depois do show no Maracanãzinho, eu estava na praia e só escutava as pessoas comentando sobre mim.”>