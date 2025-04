FAMOSOS

Atriz abandona redes sociais após ataques sobre aparência em The Last of Us; entenda

Intérprete de Ellie revela que críticas constantes na internet afetaram sua relação com o papel e sua autoestima

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de abril de 2025 às 10:37

Bela Ramsey Crédito: Reprodução

Bella Ramsey, conhecida por dar vida à personagem Ellie na série The Last of Us, da HBO, decidiu se afastar das redes sociais após se tornar alvo de críticas cruéis sobre sua aparência. Desde que foi escalada para o papel, parte do público tem questionado sua semelhança com a Ellie do videogame original. Ataques que se intensificaram com a chegada da segunda temporada, lançada em 13 de abril na Max. >

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz de 21 anos falou abertamente sobre como os comentários maldosos online impactaram seu bem-estar emocional. “Não foi algo extremamente dramático, mas houve um momento em que pensei: com a segunda temporada vindo aí, se eu simplesmente evitar o Twitter e o Reddit, tudo fica bem”, afirmou.>

Na nova fase da série, que se passa cinco anos após os eventos da primeira temporada, Ellie aparece mais madura e fisicamente transformada. Para dar conta desse desafio, Bella mergulhou em um rigoroso processo de preparação física, incluindo aulas de boxe, jiu-jitsu e treino com dublês. Mesmo assim, continuou sendo criticada por não “corresponder” ao físico da personagem no game.>

“Fiquei obcecada com a aparência da Ellie no jogo, seu porte físico, os braços definidos. E eu simplesmente não sou assim. Meu corpo não é igual ao dela”, desabafou.>

Apesar da pressão do público, Bella contou que sempre teve o apoio da equipe criativa da série. Segundo ela, Craig Mazin, cocriador da produção, nunca exigiu que ela fosse uma cópia fiel da personagem digital. “O que ele queria era que eu me sentisse forte. Que eu transmitisse isso pela minha postura, pela forma como carrego minha presença em cena”, destacou.>