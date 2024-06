No SBT, Cariúcha 'mata' Ney Matogrosso durante programa: 'Deus o tenha em bom lugar'

Uma gafe constrangedora aconteceu na noite desta segunda-feira (3) no Programa do Ratinho, no SBT. A jurada Cariúcha, que faz parte do Fofocalizando, 'matou' o cantor Ney Matogrosso.