VEJA TRAILER

Filme sobre trajetória de Ney Matogrosso terá Jesuíta Barbosa no papel principal e semelhança choca

"Homem com H", cinebiografia do cantor, estreia dia 1 de maio nos cinemas

"Homem com H", filme inspirado na vida e obra de Ney Matogrosso, irá ocupar as telas dos cinemas do Brasil no dia 1 de maio e o trailer da cinebiografia foi divulgado nesta segunda-feira (10). Dirigido e escrito por Esmir Filho, o longa acompanha a intensa e brilhante trajetória de Ney, da sua infância aos palcos do mundo. >