Ney Matogrosso foi ‘cupido’ de Rita Lee e Roberto de Carvalho e conta versão da história

Ney Matogrosso foi o nome homenageado no Altas Horas do último sábado (25). No programa, ele tocou Bandido Corazón com Roberto de Carvalho e relembrou a história especial em torno dessa música: foi por causa dessa canção que Ney aproximou Roberto e Rita Lee.