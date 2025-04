TRANSTORNO DE PERSONALIDADE

Maraisa apaga vídeo de música em que fala sobre borderline após críticas

Cantora publicou prévia de música e letra foi vista como desrespeitosa nas redes sociais

Maraisa, da dupla com Maiara, enfrentou uma onda de críticas após divulgar uma prévia de uma música em que mencionava o transtorno de personalidade borderline de forma negativa ao cantar sobre um relacionamento abusivo. Diante da repercussão, a cantora decidiu apagar o vídeo publicado no último sábado (26). >

Na canção, Maraisa descreve as atitudes do parceiro com frases como: “Repara, ele te isolou de todo mundo / Não romantiza esse absurdo / Ele é instável, ele é intenso, ele é extremo / E nesses casos todo mundo sofre junto”. Em outro trecho, ela canta: “Nem preciso de CRM pra diagnosticar essa loucura que cê tá vivendo / Fiquei sabendo que ele namorou outras pessoas / Pra cada uma ele foi um personagem / E esse perfil se encaixa numa personalidade borderline”, dispara. >