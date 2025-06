FAMOSOS

Giovanna Lancellotti se casa com Gabriel David, filho de bicheiro e presidente da Liesa; veja detalhes

Cerimônia intimista aos pés do Cristo Redentor reuniu celebridades e marcou a união entre a atriz e o presidente da Liesa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de junho de 2025 às 12:22

Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor Crédito: Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti, 32, oficializou sua união com Gabriel David, 27, em uma cerimônia emocionante no alto do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, neste sábado (21). O casamento contou com a presença de diversas personalidades da TV e do Carnaval carioca. >

Gabriel David é presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) e herdeiro direto de uma das figuras mais influentes (e controversas) da história do Carnaval: Anísio Abraão David, patrono da Beija-Flor de Nilópolis e um dos nomes mais antigos ligados ao jogo do bicho. Anísio, que já foi preso diversas vezes, é apontado como um dos mentores da estrutura que sustentou financeiramente boa parte das escolas de samba nas últimas décadas.>

A celebração contou com a presença de nomes como Boni, Fernanda Paes Leme, Cintia Dicker e Pedro Scooby. O cantor Jorge Aragão foi o responsável pela trilha sonora do evento, embalando a festa com clássicos da música brasileira.>

A noiva escolheu um vestido assinado pela grife Vivienne Westwood, enquanto o noivo apostou em um terno do estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch. O casal está junto desde 2022 e Gabriel, que já teve um relacionamento com Anitta, é conhecido por seu círculo de amizades com famosos, como Enzo Celulari.>