Ana Maria Braga revela que 'investigou' atual marido antes do namoro: 'Fui atrás de informações'

Apresentadora contou que foi amor à primeira vista e revelou detalhes do início do romance com Fábio Arruda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de junho de 2025 às 08:23

Ana Maria Braga e Fábio Arruda Crédito: Reprodução

A apresentadora Ana Maria Braga, 76, abriu o coração ao falar sobre sua história de amor com o jornalista Fábio Arruda, 54. Durante entrevista ao programa Domingão com Huck, da TV Globo, exibida neste domingo (22), ela revelou que o relacionamento começou de forma inesperada, ainda durante a pandemia, nos corredores da emissora. >

“Estávamos de máscara, era pandemia. Mas quando nos olhamos, ele não me viu como ‘a Ana Maria Braga’. Me olhou nos olhos, como um homem olha para uma mulher. Aquilo me tocou profundamente”, contou Ana Maria, que descreveu o momento como um verdadeiro “amor à primeira vista”.>

Encantada, a apresentadora decidiu buscar mais informações sobre Fábio com a ajuda de colegas da equipe da Globo. “Comecei a investigar”, disse, rindo. Segundo ela, ambos passaram a se encontrar nos corredores e a trocar olhares, até que o jornalista tomou a iniciativa e conseguiu seu número de telefone.>

“Foi tudo muito leve, quase como na adolescência. Um ficava esperando o outro passar no corredor”, comentou Ana, divertida com a lembrança. De acordo com ela, o relacionamento cresceu com o tempo e culminou no casamento, realizado em abril de 2025 em uma cerimônia íntima para amigos e familiares, na mansão da apresentadora.>