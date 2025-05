PRESTOU APOIO

Ana Maria Braga, Rita Batista e outros famosos mandam mensagem para Tati Machado após perda de bebê: 'Dor profunda'

Apresentadora deu entrada em maternidade após notar ausência de movimentos do bebê

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de maio de 2025 às 13:37

Tati Machado e Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram

Tati Machado recebeu uma onda de apoio após a triste notícia sobre a perda de seu bebê. Em comunicado divulgado nesta terça-feira (13), ela afirmou que deu entrada na maternidade no último domingo (12), após perceber a ausência de movimentos do bebê. Vários famosos mandaram mensagens de solidariedade para a apresentadora, incluindo Ana Maria Braga e Rita Batista.>

"Recebi essa notícia com o coração apertado. Que tristeza…Que dor profunda. Você sabe que estou aqui, sempre. De braços e coração abertos, pra tudo que você precisar. Nossa proximidade me faz sentir como se fosse da família – um pouco mãe, um pouco vó – e é impossível não compartilhar essa dor com você. Toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica", escreveu a apresentadora do Mais Você, com quem Tati trabalha na TV Globo.>

"Mas, minha menina…Deus só coloca no nosso caminho aquilo que, de algum jeito, a gente pode atravessar. Você é forte, é luz, é amor. E esse amor continua, mesmo na ausência. Te amo para sempre. Conte comigo", concluiu Ana Maria.>

"Nesse dia ficamos amigas. De lá pra cá o convívio profissional só aumentava a minha admiração por você e quando nos demos conta já tínhamos até segredos nossos. Vibro, lhe aplaudo e festejo, mas escuto, choro e rezo com e por você", escreveu Rita Batista, com uma foto ao lado de Tati nos bastidores do Encontro, da Globo.>

"Tati, você é puro amor. Que a luz divina lhe acolha. Que o manto de Nossa Senhora lhe cubra e a chama violeta de Saint Germain transmute a dor desse momento em uma lembrança do que vc ofertou com todo o seu corpo e sentimento para o seu menino nesse tempo e está nas escrituras: Para tudo há um tempo determinado; Há um tempo para toda atividade debaixo dos céus… Esse é o tempo de agora, difícil, mas não esqueça, nem por um segundo, que a promessa é a eternidade. Nós cremos nisso. Nós confiamos. Nós viveremos isso. Eu amo vocês", completou.

Jornalista do Fantástico, da TV Globo, Renata Capucci comentou na postagem de Ana Maria e também demonstrou apoio. "Querida, meu abraço mais apertado! Eu sei bem o quanto dói. Perdi meu primeiro com 33 semanas e o outro com 22 e mais um com 8. São anjos que cuidam de mim. Mas tão aí minhas duas filhotas que fizeram tudo valer a pena! Estou aqui para te ajudar em tudo o que precisar. MESMO, tá?", escreveu.>

Eliana também prestou solidariedade em suas redes sociais. "Tati, neste momento de dor, eu só queria poder te abraçar forte para transmitir todo o meu carinho. Não existem palavras certas para momentos como esse. Só o amor. Sua força, sua alegria e sua luz sempre contagiaram a todos nós. Tenho fé de que essa mesma força te ajudará a encontrar o caminho para seguir adiante, no seu tempo e da sua maneira. Estamos em oração e nosso amor está com você. Que Deus possa confortar o seu coração e de sua família", postou.>