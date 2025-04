LIMPEZA DE IMAGEM?

Cauã Reymond envia flores para Ana Maria Braga e web acusa: 'e pra Bella, mandou o quê?'

Em meio a polêmicas nos bastidores de 'Vale Tudo', ator presenteia apresentadora e público não perdoa

Apesar do gesto aparentemente gentil, o público logo ligou os pontos: o nome de Cauã vem sendo envolvido em uma série de rumores nos bastidores do remake de Vale Tudo. Ele teria protagonizado uma discussão com a colega de elenco Bella Campos, e até uma tensão com Humberto Carrão foi ventilada nos corredores da emissora.>