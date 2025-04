TV

'Dou graças a Deus': Aílton Graça quebra o silêncio sobre saída da Globo após 22 anos

Ator vive nova fase longe da emissora após mais de duas décadas e estreia peça que mistura humor e crítica social em São Paulo

Enquanto ainda brilha nas telinhas com a novela Volta Por Cima, Aílton Graça já mira novos horizontes. O ator vai estrear nos palcos paulistanos com a peça Gente é Gente?!, onde interpreta dois personagens completamente diferentes, um motorista de aplicativo e um militar. A montagem propõe uma reflexão atual sobre identidade, transformação social e relações humanas, com pitadas de humor e crítica afiada, sob direção de nomes consagrados do teatro nacional. >