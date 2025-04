AUTOESTIMA

Ana Hickmann comemora emagrecimento após engordar 16kg: 'Eu me assustei'

Apresentadora revela que está perto de atingir sua meta e celebra nova fase com mais saúde e disposição

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2025 às 11:03

Ana Hickmann comemora emagrecimento após engordar 16kg: 'Eu me assustei' Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann surgiu radiante nesta segunda-feira (14) ao dividir com seus seguidores uma conquista pessoal: a aproximação de sua meta de peso. Após ganhar 16 quilos no ano passado, a apresentadora de 44 anos revelou que está pesando 76,8 kg e celebrou o progresso no processo de emagrecimento. >

“Hoje de manhã cedo eu subi na balança e estou muito perto da minha meta. Estou feliz demais! No réveillon, vi um número que me assustou muito. Minha saúde já estava sendo afetada, então decidi mudar”, disse ela em vídeo publicado nas redes sociais.>

Segundo Ana, a mudança veio acompanhada de novos hábitos. “Desde então, venho seguindo uma dieta certinha, me exercitando com regularidade, ainda que não na intensidade que eu gostaria e também tentando melhorar meu sono. E tudo isso está surtindo efeito.”>

A apresentadora contou que diversas áreas da sua vida começaram a melhorar com o novo estilo de vida. “Sabe quando várias coisas boas começam a acontecer ao mesmo tempo? E isso acaba refletindo no corpo também. Mais saúde, mais energia e agora o peso está ficando onde eu quero. Estou muito feliz com isso”, completou.>

No início do ano, Ana já havia feito um desabafo em seu canal do YouTube, onde contou que o ganho de peso foi significativo, cerca de 16 quilos e que passou do manequim 38 para o 42. “Tenho 1,85m, então o peso se distribui, mas meu guarda-roupa não mente. Eu me assustei”, revelou.>

Para dar a volta por cima, ela reformulou a alimentação em casa, cortando açúcar e farinha branca, e priorizando saladas, vegetais e proteínas de qualidade. “Voltei aos meus hábitos antigos e percebi como isso faz bem. A disposição melhora muito”, afirmou.>