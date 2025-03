FRAUDE

Ana Hickmann tem assinaturas falsificadas em empréstimo milionário com Banco do Brasil

Após perícia, caso continua sob investigação no TJ-SP

Nesta quinta-feira (20), uma perícia grafotécnica solicitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo comprovou que a apresentadora Ana Hickmann teve as assinaturas falsificadas em um contrato de empréstimo de R$1.272.427,97 com o Banco do Brasil. >

A equipe de assessoria da ex-modelo se pronunciou sobre o caso: “É importante destacar que o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) já confirmou a falsificação de outras 10 assinaturas em diversos contratos. Um dos contratos supostamente firmados com Banco Itaú já foi periciado e a conclusão é de que as assinaturas da apresentadora são, irrefutavelmente, falsas”. >

Laudo pericial não apontou os responsáveis pela assinatura fraudulenta presente no contrato com as instituições financeiras. O caso segue em tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo. >