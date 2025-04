TRIBUTO

Globo lança série sobre Gloria Maria com depoimentos de estrelas e imagens históricas

Minissérie estreia dia 27 e celebra a trajetória da jornalista que marcou gerações

A TV Globo anunciou a produção de uma minissérie documental dedicada à vida e carreira da jornalista Gloria Maria. Intitulada “Gloria”, a obra integra as comemorações pelos 60 anos da emissora e estreia no próximo dia 27 de abril, logo após o Fantástico. >

Com quatro episódios, exibidos aos domingos, a série mergulha nos 52 anos de trajetória da comunicadora, trazendo imagens inéditas e entrevistas emocionantes com figuras como Emicida, Djavan, Maria Bethânia, Mano Brown, Roberto Carlos, Maju Coutinho, Pedro Bial e as filhas de Gloria, Maria e Laura.>