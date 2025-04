FRUSTRAÇÃO

Fiasco K-drama: eventos com astros de 'Round 6' são cancelados em SP

Eventos seriam realizados nesta semana, mas foram cancelados em cima da hora por baixa venda de ingressos

Os fãs brasileiros de doramas levaram um balde de água fria com o cancelamento de dois encontros muito aguardados. Os atores sul-coreanos Wi Hajoon e Park Sunghoon, astros da segunda temporada de Round 6, tinham eventos marcados para os dias 18 e 19 de abril, em São Paulo, mas ambos foram suspensos poucos dias antes da data prevista. >

Segundo apuração do portal LeoDias, a principal razão seria a baixa procura por ingressos, o que tornou inviável a realização dos fan-meetings. Mesmo organizados por produtoras diferentes, os dois eventos sofreram com o mesmo problema: vendas insuficientes.>

Fontes próximas às organizações apontam que o calendário lotado de atrações do universo K-pop e K-drama em março, como shows de grupos famosos, incluindo o Stray Kids, pode ter sobrecarregado o orçamento do público, dificultando o sucesso comercial de eventos tão próximos entre si.>

Wi Hajoon faria um fan-meeting solo no Vibra São Paulo, enquanto Park Sunghoon seria uma das estrelas do festival K-Wave. Ambas as empresas prometeram reembolso integral dos valores pagos, mas isso não aliviou a frustração dos fãs. “O dinheiro a gente corre atrás. Agora, o sonho de encontrar meu ator favorito foi embora”, desabafou Ananda Damasceno, 38 anos, fã de Hajoon, que havia se planejado para o evento há meses.>