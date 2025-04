ENTRETENIMENTO

Se a Vida Te Der Tangerinas: 5 doramas e 1 filme para quem se apaixonou pela série

Mergulhe em histórias que, assim como a aclamada produção coreana, são ambientadas no passado

Publicado em 16 de abril de 2025 às 05:45

Se a Vida Te Der Tangerinas Crédito: Reprodução

Se você se emocionou com os encontros e desencontros de Se a Vida Te Der Tangerinas, série coreana da Netflix que se estende por várias décadas a partir dos anos 1950, vai adorar essa seleção de produções asiáticas que também olham para o passado com ternura, sensibilidade e um toque agridoce. De romances marcados pelo tempo a dramas familiares cheios de afeto, esses doramas (e um filme) prometem te envolver do início ao fim. Prepare o coração e a pipoca!>

DORAMAS

Reply 1988 (Coreia do Sul, 2015)

Onde assistir: Netflix>

Um dos doramas mais amados dos últimos anos. Ambientado no final dos anos 1980, mostra a vida de cinco famílias vizinhas em Seul. Com trilha sonora nostálgica, referências culturais da época e personagens intensos, é uma verdadeira viagem no tempo com foco na amizade, juventude e cotidiano.>

Youth of May (Coreia do Sul, 2021)

Onde assistir: Viki>

Durante o turbulento Levante de Gwangju, em 1980, um romance floresce entre uma enfermeira e um estudante de medicina. O pano de fundo histórico se mistura à intensidade dos sentimentos.>

When My Love Blooms (Coreia do Sul, 2020)

Onde assistir: Viki>

Um ex-casal se reencontra acidentalmente 26 anos depois de viver um intenso amor nos anos 1990. Alternando entre passado e presente, a série reflete sobre as escolhas da juventude, sonhos interrompidos e os caminhos que o tempo nos obriga a seguir. >

Pachinko (2022) Pachinko 2 (2024)

Patchinko Crédito: Divulgação

Onde assistir: Apple TV+>

Baseada no romance homônimo de Min Jin Lee, a série estreou em 2022 e ganhou uma segunda temporada em 2024. É reconhecida por sua narrativa profunda e visualmente impactante. Uma saga familiar coreana que atravessa Japão, Coreia e EUA, começando na década de 1910, que mostra os impactos da ocupação japonesa e o drama da imigração coreana. Fala sobre identidade, resistência e pertencimento. >

Bridal Mask (2012)

Onde assistir: Viki>

Série de ação e drama histórico ambientada na década de 1930, durante a ocupação japonesa na Coreia. A trama segue um herói, conhecido como "Bridal Mask" (máscara de noiva), que combate os opressores japoneses, mantendo sua identidade secreta. Cheia de ação, intriga e reviravoltas, ganhou atenção internacional por sua temática de resistência e luta pela justiça.>

FILME

Sintonizada em Você (Tune in for Love) – Filme (Coreia do Sul, 2019)

Sintonizada em Você Crédito: Divulgação

Onde assistir: Netflix>

Mi-soo e Hyun-woo se conhecem ao som de uma música no rádio, no final dos anos 90. A partir daí, seguem uma trajetória marcada por desencontros e reencontros ao longo dos anos. É um filme sobre o poder do tempo, da música e da memória — delicado, sensível e comovente.>

