DOR E LUTO

Ex-BBB Amanda Djehdian emociona ao revelar perda do bebê: 'Silêncio que rasgou nossa alma'

Vice-campeã do BBB15 compartilha relato comovente sobre perda gestacional e acolhe mulheres que enfrentam a mesma dor

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2025 às 10:48

Amanda Djehdian Crédito: Reprodução

Amanda Djehdian, conhecida nacionalmente por sua participação marcante no Big Brother Brasil 15, comoveu seus seguidores ao relatar, em um desabafo nas redes sociais, a perda do bebê que esperava com o marido, Mateus Hoffmann. A notícia foi compartilhada na terça-feira (15) em seu perfil oficial no Instagram e gerou uma onda de apoio e solidariedade. >

“Nosso anjinho virou estrela”, escreveu Amanda no início da publicação. “Há algumas semanas vivemos a dor mais profunda de todas: perdemos nosso bebê. Ainda dói, e talvez sempre vá doer… Mas hoje, com o coração mais calmo, consigo dividir um pedacinho da nossa história”.>

A influenciadora detalhou como a gestação foi marcada por momentos de felicidade e também de apreensão. Segundo ela, o casal viveu intensamente a espera do bebê: “Estávamos radiantes, cheios de amor, imaginando nomes, rostinhos, cheiros… Sentíamos a vida crescendo, ouvimos seu coração bater forte e choramos de felicidade. Mas junto com a alegria, vieram sustos, repouso, orações e muita fé. Mesmo com tudo, acreditávamos que ia dar certo”.>

O momento mais difícil, segundo Amanda, foi quando o casal soube que o bebê não resistiu: “Fomos à consulta e ouvimos o silêncio. Um silêncio que rasgou nossa alma. Senti culpa, mesmo sem ter, a dor me levava para uma escuridão que não queria sair, e veio a negação. Esperei, rezei, pedi um milagre. Mas ele não veio”.>

Ela também descreveu o impacto físico e emocional da perda: “E a dor física chegou, uma dor alucinante, junto com a certeza mais difícil de aceitar: nosso bebê se foi”.>

Apesar da dor, Amanda decidiu tornar público o momento como forma de apoiar outras mulheres que passaram ou passam por perdas semelhantes. “Se você também passou por isso, receba meu abraço mais sincero. Essa dor pode parecer muitas vezes solitária, mas você não está sozinha”, ponderou. >