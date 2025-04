FAMÍLIA ABRAVANEL

Quem é Renata Abravanel, a filha discreta de Silvio Santos que comanda os negócios da família?

Menos conhecida do público, Renata é presidente do Conselho do Grupo Silvio Santos e tem atuação estratégica longe das câmeras

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2025 às 12:59

Renata Abravanel, filha de Silvio Santos Crédito: Reprodução

O nome de Renata Abravanel voltou a ganhar destaque após ser mencionado pelo apresentador Luciano Huck durante o "Domingão com Huck", da TV Globo, no último domingo (14). Essa foi a segunda vez que o comunicador mandou um “alô” para a herdeira caçula de Silvio Santos, gesto que reacendeu a curiosidade do público: quem é Renata, a filha mais discreta — e poderosa — do dono do SBT? >

Renata é a sexta e última filha de Silvio Santos com a novelista Iris Abravanel, e ao contrário das irmãs Patrícia, Rebeca e Silvia, que têm aparições constantes na TV, ela construiu sua trajetória fora dos holofotes. Ainda assim, é uma das figuras mais influentes na estrutura empresarial da família. Atualmente, ocupa a presidência do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos, o conglomerado bilionário que inclui o SBT, a Jequiti Cosméticos, o Hotel Jequitimar e outras empresas.>

Discreta, Renata evita aparições públicas e raramente participa de eventos ligados à programação do SBT. No entanto, seu papel no comando estratégico dos negócios é essencial. Segundo informações do próprio Grupo Silvio Santos, ela começou sua trajetória como trainee, passando por diversos setores da emissora para conhecer a fundo o funcionamento da empresa criada pelo pai.>

Renata é formada em Administração de Empresas pela Liberty University, nos Estados Unidos, e também concluiu cursos executivos na Harvard Business School, reforçando seu preparo técnico para liderar os empreendimentos da família.>

Casada com o empresário Caio Curado desde 2015, com quem tem dois filhos — Nina (2017) e André (2019) —, Renata mantém uma vida reservada. Sua cerimônia de casamento aconteceu no Sofitel Jequitimar, no Guarujá, um dos empreendimentos do grupo.>