POLÊMICA

William Levy, galã de novelas mexicanas, é preso nos Estados Unidos

Ator de "Café com Aroma de Mulher" foi detido na Flórida; em 2021, enfrentou episódio com fã obcecada durante gravações na Colômbia

O ator William Levy, conhecido no Brasil por protagonizar novelas como Café com Aroma de Mulher, Cuidado com o Anjo e Sortilégio, foi preso na última segunda-feira (14) no sul da Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com informações divulgadas pela emissora NBC, o artista cubano-americano de 44 anos foi acusado de intoxicação desordeira em público e invasão de propriedade. Ele está detido na Cadeia Principal de Broward, em Weston. >