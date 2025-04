NOVELA DAS 18H

'Ela tá caindo direitinho!': Zélia e Juliano armam contra Maristela em Garota do Momento (16)

Enquanto a matriarca dos Alencar perde o controle, Zélia e Juliano comemoram o sucesso do golpe

O jogo está virando em Garota do Momento, e Maristela (Lilia Cabral) mal percebe que está sendo manipulada dentro da própria casa. A empresária, que sempre comandou a Perfumaria Carioca com mão de ferro, agora se vê fragilizada e confusa, tudo graças ao plano arquitetado por Zélia (Leticia Colin) e Juliano (Fábio Assunção). A dupla, que uniu forças depois da queda do herdeiro da presidência, segue dopando a matriarca em segredo e vibrando com os resultados do golpe.>