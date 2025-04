RIVALIDADE

Atletas de fisiculturismo trocam farpas na internet após polêmica em concurso: 'Respeito, mas não somos amigas'

Após a vitória de Isa Pereira no Mr. Olympia 2024, a tensão entre as duas atletas evoluiu para uma troca de farpas nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de abril de 2025 às 12:00

Atletas de fisiculturismo trocam farpas na internet após polêmica em concurso: 'Respeito, mas não somos amigas' Crédito: Reprodução/Instagram @mrolympiallc

O clima esquentou entre duas das maiores fisiculturistas do Brasil, Isa Pereira e Francielle Mattos, após o campeonato Mr. Olympia 2024. A campeã do torneio, Isa, e a vice-campeã, Francielle, protagonizaram um desentendimento público que chamou a atenção dos fãs do esporte e movimentou as redes sociais neste domingo (13).>

O episódio começou quando Isa Pereira, em participação no podcast de Juju Salimeni, fez uma declaração polêmica sobre a relação com Francielle. Isa revelou que, desde o confronto direto no Olympia, a amizade entre as duas ficou abaladíssima e que não teria mais motivos para revezar aparelhos com Fran na academia. "Respeito muito como atleta, mas para revezar tem que ser amiga. Até ela ganhar, estava tudo bem, depois, desandou tudo", explicou Isa, lembrando os bons tempos antes da vitória dela.>

Francielle, que por três anos consecutivos foi a "rainha" do Mr. Olympia, perdeu a coroa para Isa, em uma virada histórica. Isa, por sua vez, não poupou críticas e se mostrou indiferente aos comentários de Fran. "Eu entendo que ela ficou chateada com a derrota, mas se for para brigar com alguém, é com o árbitro. Eu sou atleta, estou ali para ser julgada igual a ela. Respeito, mas não tenho culpa", disparou Isa. A campeã também reprovou as atitudes de Francielle nas redes sociais, que teria envolvido o filho da rival em polêmicas.>

O desentendimento entre as duas atletas da categoria wellness acirrou a rivalidade que já existia nos bastidores. O fisiculturismo, com suas exigências físicas extremas e alta competitividade, tornou-se ainda mais tenso com esse embate público. Enquanto Isa se declara tranquila, afirmando que trataria Francielle de maneira educada se a encontrasse em um evento, a "Ferrari humana", como é conhecida Francielle, não escondeu seu ressentimento com a derrota.>