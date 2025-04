DESABAFO

Franciny Ehlke rebate críticas e exibe vida de luxo com marido bilionário: 'Nunca mais precisei tirar um real do bolso'

Após ser acusada de estar sendo usada por Tony Maleh, influenciadora se declara e diz viver a melhor fase da sua vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de abril de 2025 às 11:42

Franciny Ehlke com helicóptero que ganhou de presente de Tony Maleh Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Franciny Ehlke (26), usou suas redes sociais nesta segunda-feira (14) para colocar um ponto final nos rumores envolvendo seu casamento com o empresário bilionário Tony Maleh (36). A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu diretamente um seguidor que insinuou que ela estaria sendo usada pelo marido. >

“Tem gente que não acredita que eu realmente estou feliz e encontrei alguém incrível”, disse Franciny sobre Tony Maleh. Em tom firme, ela ainda ironizou as críticas: “Dá até pena. Quem convive com a gente sabe que, se for pra falar de alguém usando o outro, é mais fácil dizer que eu uso ele. Tudo que peço, ele dá um jeito, ele compra”.>

Franciny ainda se mostrou indignada por precisar justificar a relação publicamente. “É até bizarro ter que vir explicar isso. Desde que a gente casou e passou a morar junto, nunca mais precisei me preocupar com nada. Pela primeira vez, estou sendo bem cuidada por alguém que realmente me ama e eu sou completamente apaixonada por ele também”.>

A influenciadora aproveitou para dar uma cutucada nos haters na legenda do vídeo: “É difícil ver uma mulher sendo feliz e bem cuidada, né?”. O comentário veio acompanhado de imagens dela com o marido e momentos luxuosos da nova fase, como o helicóptero que ganhou de presente, o anel de noivado avaliado em R$ 5 milhões e a fazenda do casal com 600 mil m².>