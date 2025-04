VIAGEM HISTÓRICA

Katy Perry vai ao espaço em missão de Jeff Bezos: ‘Acho que vou cantar um pouco’

A cantora americana é uma das seis mulheres selecionadas para participar da missão

Além disso, Katy revelou que o nome da cápsula escolhida para o treinamento da missão é Tortoise (tartaruga), outro apelido dado por sua mãe. “Minha mãe me dá dois apelidos: Feather e Tortoise. Qual é a chance de eu ir para o espaço em uma cápsula com meu símbolo, a pena, chamada Tortoise? Não existem coincidências, e eu estou grata por essas confirmações. Algo maior que eu está guiando o barco”, declarou, visivelmente tocada com as coincidências.>