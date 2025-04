MISSÃO

Katy Perry, noiva de Jeff Bezos e mais: conheça a tripulação feminina que viaja ao espaço hoje

Esta será a primeira missão totalmente feminina desde 1963

A Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos, prepara o lançamento de uma missão histórica com tripulação exclusivamente feminina nesta segunda-feira (14) às 10h30 (horário de Brasília). A bordo estarão seis mulheres, incluindo a cantora Katy Perry e a jornalista Lauren Sánchez, noiva do bilionário fundador da Amazon. Esta será a primeira missão totalmente feminina desde 1963, quando a cosmonauta russa Valentina Tereshkova viajou sozinha ao espaço na Vostok 6.>

A cantora Katy Perry deu indícios de sua participação ao publicar uma foto dentro de um avião segurando uma miniatura de foguete, sugerindo estar a caminho do Texas para a missão espacial. Sua presença na tripulação reforça o caráter histórico do voo, que contará com celebridades entre as passageiras. >