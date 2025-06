DESIGUALDADE

Pobreza pode acelerar envelhecimento em crianças; entenda

Estudo britânico concluiu que crianças mais pobres envelhecem mais rápidas do que aquelas nascidas em famílias ricas

Crianças que crescem em contextos socioeconômicos desfavorecidos têm maior probabilidade de envelhecer mais rapidamente do que aquelas de famílias ricas. A conclusão é de um estudo conduzido por cientistas do Imperial College de Londres, que identificou impactos biológicos precoces da desigualdade social. >

Biomarcadores do envelhecimento

Os pesquisadores utilizaram amostras de sangue e urina para mensurar dois indicadores importantes: o comprimento dos telômeros – estruturas que protegem os cromossomos do desgaste e vão encurtando com o tempo, servindo como marcador do envelhecimento – e os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. >