ÍNDIA

Noiva desaparecida é presa acusada de assassinar o marido em lua de mel dias após casamento arranjado

Sonam e Raja Raghuvanshi se casaram no dia 11 de maio

O crime ocorreu durante a viagem ao pequeno estado de Meghalaya, no Nordeste da Índia. A mulher se entregou e outros quatro homens também foram presos. Antes da prisão de Sonam, as famílias achavam que ela também havia sido assassinada ou sequestrada.>

De acordo com a BBC, o pai de Sonam, Devi Singh, defendeu que a filha "é inocente e não pode ter feito isso”. Ela e Raja se casaram em Indore, no dia 11 de maio. O casamento foi arranjado quatro meses antes da cerimônia. "Ambos estavam felizes, não houve brigas entre eles antes ou depois do casamento", disse Vipin Raghuvanshi, um irmão de Raja, à BBC.>