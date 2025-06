ITAPETINGA

Estudante da Uesb morre após mal súbito no interior da Bahia

Mariele Costa Cordeiro tinha 30 anos

De acordo com informações do Blog do Tarugão, a jovem foi encontrada caída na porta do próprio quarto, com um celular na mão. Equipes da funerária Pax Perfeição encaminharam o corpo para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o óbito foi confirmado.>