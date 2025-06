PARCERIA

No último compromisso oficial na França, Lula assina acordo de cooperação com a Interpol

Ele foi homenageado com uma medalha pela Interpol, pelo empenho do governo brasileiro no combate aos crimes transnacionais

Estadão

Publicado em 9 de junho de 2025 às 11:03

Lula, ministro Lewandowski e secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza Crédito: Ricardo Stuckert/PR

No último compromisso oficial na viagem à França, antes de retornar ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (9) de cerimônia de assinatura de acordo de cooperação com a Interpol, na sede da entidade, em Lyon, hoje sob o comando do brasileiro Valdecy Urquiza. >

Ele foi homenageado com uma medalha pela Interpol, pelo empenho do governo brasileiro no combate aos crimes transnacionais. Urquiza anunciou a criação de uma força-tarefa internacional, uma iniciativa com foco nas organizações criminosas transnacionais, sobretudo as que atuam na América do Sul. E celebrou o acordo com o Brasil.>

Em discurso, Lula disse que pensou em voltar ao Brasil na noite de domingo, 8 - com voz rouca e tossindo - mas disse que não é comum um presidente visitar a Interpol, tanto que foi a primeira vez que um presidente brasileiro visita a sede da Interpol. "É motivo de orgulho e de grande orgulho ser recebido por outro brasileiro que chegou ao cargo mais alto da organização (Urquiza). Essa organização atua na busca de alguns dos criminosos mais perigosos do planeta. Combate o terrorismo, resgata vítimas de tráfico e de exploração sexual e protege o meio ambiente. Uma das consequências perversas da globalização é a articulação de grupos criminosos para além das fronteiras. A criminalidade está evoluindo a uma velocidade sem precedentes, exigindo ações multilaterais, urgentes e coordenadas.">

A visita de Lula a Lyon ocorre depois de a deputada Carla Zambelli (PL-SP) ter sido incluída na lista de foragidos internacionais da Interpol. Condenada a dez anos de prisão e perda do mandato, ela está na Itália.>