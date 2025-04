LUXO

Franciny Ehlke exibe fazenda milionária ao lado do marido Tony Maleh com lhamas, lago e helicóptero

Influenciadora mostrou detalhes da propriedade onde vive com o marido, Tony Maleh, e revelou planos de reforma

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de abril de 2025 às 10:07

Franciny Ehlke exibe fazenda milionária ao lado do marido Tony Maleh com lhamas, lago e helicóptero Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Franciny Ehlke (25), surpreendeu os seguidores ao compartilhar um tour completo pela fazenda onde vive com o marido, o bilionário Tony Maleh (36). Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, ela apresentou a propriedade de mais de 600 mil metros quadrados, recheada de luxo, natureza e histórias curiosas. >

Durante a gravação, Franciny mostrou áreas externas repletas de árvores frutíferas, e apresentou com orgulho a “fazendinha da Fran”, espaço onde cria galinhas, cavalos e até um casal de lhamas. “É um refúgio real, uma paz”, afirmou a influencer, encantada com a tranquilidade do local.>

A residência, que já conta com brinquedoteca, salão de jogos, piscina, sauna, lago particular, oito quartos e uma cozinha com três geladeiras, ainda vai passar por reformas. Franciny revelou que pretende incluir academia, quadras de tênis, basquete e até vôlei de praia. Ela também cogita realizar uma nova cerimônia de casamento na fazenda, que considera um lugar especial na trajetória do casal.>

Franciny Ehlke e Marido Tony Maleh se casando em Las Vegas Crédito: Reprodução/Instagram

Entre as curiosidades, a influenciadora contou que a mansão foi cenário de gravação do filme Evidências do Amor, estrelado por Sandy e Fábio Porchat. A casa tem ainda uma sala de estar com lareira, copa, despensa e acomodações amplas para hóspedes.>

Franciny e Tony se conheceram em junho de 2024, quando ele surgiu como possível investidor das empresas da influenciadora. O relacionamento avançou rapidamente: começaram a namorar em novembro, oficializaram em janeiro, noivaram em fevereiro e se casaram em março, em uma cerimônia em Las Vegas.>

Franciny Ehlke exibe fazenda milionária ao lado do marido Tony Maleh com lhamas, lago e helicóptero Crédito: Reprodução/YouTube

Tony é empresário do ramo da saúde e tecnologia desde 2014 e tem patrimônio estimado em R$ 1,6 bilhão. Ele é filho da Miss Brasil 1984, Ana Elisa Flores, e tem um filho pequeno de um casamento anterior com a ex-jogadora de vôlei e corretora de imóveis de luxo, Renata Maggioni.>