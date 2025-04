TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (9/4)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta quarta-feira (9) o filme Dr. Dolittle 2 (2001) . A atração começa a ser exibida às 15h25, no horário de Brasília. >

O dom de se comunicar com os animais leva Dr. Dolittle a mais uma aventura. Agora, o médico preferido dos animais segue para a floresta para tentar evitar a extinção de uma raça de ursos. Dolittle faz de tudo para transformar o urso de circo Archie no par ideal para a ursa Ava, mas sua missão é bem mais complicada do que parece.>