SEGREDO REVELADO

Franciny Ehlke revela ritual que fez para conquistar noivo bilionário Tony Maleh

Os dois noivaram em fevereiro deste ano

Fernanda Varela

Publicado em 2 de abril de 2025 às 15:39

Franciny Ehlke e Tony Maleh Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Franciny Ehlke abriu o jogo sobre como conquistou seu noivo bilionário, Tony Maleh. A influenciadora conta que é adepta da 'Lei da Atração', e que usou a técnica para conquistar o amado.>

O ritual consiste em mentalizar coisas com intensidade até que se tornem realidade. Em entrevista ao PodDelas, a influenciadora digital revelou que “manifestou” as características do parceiro ideal escrevendo em um caderno e acabou sendo atendida pelo universo.>

“Falei que queria alguém que tivesse condições para viajar comigo, no mesmo nível, ter filhos, casar, me respeitar, que fosse alto, moreno. Eu escrevi em um papel, deixei no meio de um caderno”, disse a influenciadora, que sentiu uma “sinergia” quando conheceu o empresário.>

Dona de uma empresa de cosméticos, Franciny disse que os dois se conheceram trabalhando. A moça ganhou um helicóptero do noivo. Além de bancar as despesas para manter o helicóptero estacionado no hangar, ele também paga o salário do piloto e o combustível.>