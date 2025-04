BIZARRO

Influencer é presa após transar com cachorro e vender vídeos por R$ 3 mil

Mulher é acusada de zoofilia e confessou o crime

A influencer Logan Guminski foi presa acusada de zoofilia. A americana, que se apresenta como “mãe de cachorro”, decidiu transar com seu próprio chihuahua, filmar e vender o conteúdo em uma plataforma de vídeo adulto. >

A moça foi presa na Califórnia (EUA), após uma denúncia anônima. Segundo o detetive responsável pela investigação do caso, a mulher fez várias postagens mostrando o ato sexual com o animal abusado. >

Ela confessou o crime e afirmou que fez as gravações para vender na internet. Além do seu cachorro, ela fez conteúdos com um outro cão. Ela cobrava cerca de R$ 3 mil pela vendo de cada conteúdo.>