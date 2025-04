MUITO DIFERENTE

Intérprete de palhaço Patatá aparece sem maquiagem e choca a web: 'Que gato!'

Seguidores ficaram eufóricos ao ver o rapaz

Henrique Namura, o intérprete do palhaço Patatá, da dupla com Patati, viralizou após aparecer na internet sem maquiagem. O ator surpreendeu os seguidores e recebeu uma chuva de comentários. >

A beleza do rapaz chamou atenção nas redes sociais. "O tanto de gente que vai querer "brincar" com Patatá agora não tá escrito", brincou um rapaz. "Agora eu entendo pq aquela moça passou mal quando soube que o Patati e Patatá não iriam fazer o show em uma cidadezinha do interior", disse outra. "Que gato!", disse mais uma.>