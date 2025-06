NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Bia faz revelação e Clarice promete anular o casamento

No capítulo desta segunda (09), segredos vêm à tona e alianças estremecem na novela das 18h

A semana começa cheia de reviravoltas em Garota do Momento, novela das seis da Globo escrita por Alessandra Poggi. No capítulo desta segunda-feira (09), Bia faz uma revelação inesperada sobre sua intimidade, o que acaba abalando ainda mais sua relação com Beatriz e Clarice. A jovem finalmente confessa que mentiu sobre sua primeira vez, e Beatriz exige que ela também conte toda a verdade sobre o colar Mystique.>

Diante das mentiras e das intrigas acumuladas, Clarice garante que irá anular o casamento de Bia com Ronaldo, dando início a um novo embate familiar. Enquanto isso, Mariana faz sua aguardada estreia no programa de TV, mas seu comportamento explosivo já preocupa Sérgio e Alfredo, que precisam lidar com as consequências nos bastidores.>