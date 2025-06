CELEBRIDADES

Filho de David Beckham completa um ano de namoro com cantora brasileira

Cruz Beckham e Jackie Apostel celebram o primeiro ano de romance com declarações apaixonadas

Jackie, de 29 anos, compartilhou um vídeo com registros íntimos do casal: desde momentos preguiçosos na cama até dancinhas na cozinha e selfies em clima de romance. "Um bom ano", escreveu ela na legenda da publicação.>

Cruz, de 20 anos, também fez questão de se declarar. O jovem músico escolheu cliques espontâneos de Jackie em restaurantes e passeios, além de uma selfie com beijinhos. Ele embalou o post com a música "Watching the Wheels", de John Lennon. "Um ano passou, e muitos ainda virão. Te amo mais", escreveu o filho do ex-jogador e da ex-Spice Girl.>