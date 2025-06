POLÊMICA

Filho de David Beckham cobre tatuagem feita para a mãe e dedica à esposa

Brooklyn Beckham, filho de David Beckham troca homenagem à mãe em meio a rumores de atrito familiar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2025 às 17:47

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, Victoria Beckham e David Beckham Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Brooklyn Beckham, filho mais velho de David e Victoria Beckham, voltou a ser assunto nas redes sociais após surgir com uma nova tatuagem cobrindo a frase que havia feito em homenagem à mãe. O modelo decidiu modificar a inscrição "mama's boy" ("Filho da mamãe"), feita em 2018, com um desenho de flores que, segundo fãs, remete ao buquê que sua esposa, Nicola Peltz, usou no casamento em 2022. >

A mudança ocorre em meio aos rumores de que Brooklyn estaria enfrentando um período conturbado com os pais, principalmente com a ex-Spice Girl. A escolha da nova tatuagem gerou especulações sobre um possível distanciamento entre ele e Victoria.>

As tensões teriam começado ainda na cerimônia de casamento do casal, e teriam se intensificado com a ausência de Brooklyn e Nicola na festa de 50 anos de David Beckham. Segundo fontes próximas à família ouvidas pelo Daily Mail, o relacionamento entre as duas mulheres estaria longe de ser amistoso.>

"Victoria nunca se deu bem com Nicola, e isso se acentuou após o casamento. Há uma disputa velada pelo Brooklyn", afirmou um informante ao Daily Mail. Ele também mencionou o incômodo de Victoria com o fato de o filho estar cada vez mais envolvido com os Peltz, família da esposa. "Mesmo quando vieram a Paris para o desfile dela, ficaram hospedados com os pais de Nicola. A sogra gosta de ir aos desfiles de alta-costura, e isso também pesa", revelou.>

Brooklyn, que já declarou seu amor por tatuagens dedicadas à esposa, ele tem dezenas em homenagem a Nicola, ainda não comentou publicamente sobre a substituição da frase que homenageava sua mãe. Já Victoria Beckham também não se pronunciou sobre a recente alteração.>