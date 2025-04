NÃO QUER MAIS

Mãe de filha de Neymar, Amanda Kimberlly decide remover tatuagem

Influenciadora iniciou processo para retirar desenho

Amanda Kimberlly iniciou o processo para remover uma pequena tatuagem que tem no braço. A mãe de Helena, uma das filhas de Neymar, tem um coração discreto na região do pulso e mostrou, nos Stories do Instagram, que iniciou o procedimento de remoção do desenho. >