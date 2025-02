RESPONDEU SEGUIDORES

Amanda Kimberlly rebate críticas e explica por que não batizará filha com Neymar: 'Pecados'

Modelo deu detalhes sobre decisão envolvendo Helena

Amanda Kimberlly, Helena e Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Amanda Kimberlly usou as redes sociais, na última terça-feira (25), para explicar aos seguidores o motivo de não batizar a filha, Helena, fruto do relacionamento com o jogador Neymar, na igreja católica. Ao abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora foi questionada sobre o ritual religioso e deu detalhes sobre sua decisão.>

"Helena vai ter batizado?", perguntou uma pessoa. "Batizado, não. Farei uma apresentação", respondeu a modelo. Ao ser questionada sobre o motivo, ela explicou que é evangélica.>

"O batizado é feito pela igreja Católica e proporcionará a criança batizada a benção e a graça de Deus. Já na igreja Evangélica o batizado só é realizado quando a pessoa já faz uso das suas razões e está arrependido de seus pecados, mas existe a apresentação pública a Deus, onde se agradece pela vida da criança", escreveu.>

Com a repercussão da declaração, Amanda voltou à rede social mais tarde e rebateu as críticas. Ela deixou claro que respeita todas as religiões e afirmou que irá esperar Helena crescer para escolher por conta própria que religião desejará seguir.>

"Eu vim esclarecer essa questão do batismo e da apresentação da Helena. Gente, pelo amor de Deus, eu respeito todas as religiões, eu sou batizada na igreja católica. Foi a primeira religião que me foi apresentada (…) mas com o passar dos anos, eu fui tendo curiosidade sobre outras religiões (…) e fui apresentada à igreja evangélica por uma amiga de infância e ali eu me encontrei de uma forma muito especial. Eu me batizei em 2009", disse.>

"Não tem que haver essa coisa de 'essa melhor’. Por escolha minha, eu vou apresentar a Helena. Quando ela tiver entendimento, uma idade, e ela sentir confortável e a vontade dela for de batizar em uma determinada religião, ela vai fazer isso por ela. E não sou eu que vou fazer isso por ela. Eu acho que é uma escolha única de cada pessoa", seguiu.>