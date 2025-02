NO CAMPO GRANDE

Lembra disso? Neymar já tomou mamadeira no Carnaval de Salvador

Episódio inusitado aconteceu em 2012, quando astro curtiu folia na companhia de Lucas

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 13:38

Neymar e sua mamadeira no Campo Grande Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Uma das grandes polêmicas extracampo protagonizadas por Neymar aconteceu no Carnaval de Salvador: em 2019, o astro - então no Paris Saint-Germain - foi filmado rebolando até o chão em um camarote. A questão é que ele estava em tratamento de lesão no metatarso, e acabou criticado pela atitude. Aquela, porém, não foi a única aparição do camisa 10 na folia na capital baiana. E, em uma das outras vezes, ele até tomou uma mamadeira (literalmente!) durante a festa.>

O episódio inusitado ocorreu em 2012. Naquele ano, Neymar veio para a cidade acompanhado do também jogador Lucas Moura. O astro estava no Santos e o colega, no São Paulo (coincidentemente, os dois estão atualmente nos mesmos clubes, depois de rodarem por outros times). >

Lucas Moura e Neymar no Carnaval de Salvador em 2012 Crédito: Robson Mendes/Arquivo CORREIO

A dupla curtia a passagem dos trios no Campo Grande, à espera de Ivete Sangalo. Antes de a cantora desfilar, veio o cantor Tomate. Pois a aposta dele para a folia era a música 'Uh Bebê' - e, por isso, o artista distribuiu mamadeiras. Neymar pegou uma delas e colocou na boca, para delírio dos fãs que estavam o observando. Em um determinado momento, ele ainda jogou uma bola de futebol para a galera.>

Já Lucas ganhou um colar dos filhos de Gandhy, colocou no ombro, e ainda usou uma peruca colorida de moicano.>

